В Южной Корее сгорел завод автозапчастей

Десять человек погибли, ещё 60 пострадали в результате пожара на заводе автозапчастей в Южной Корее. Огонь на предприятии в городе Тэджон вспыхнул накануне вечером. Пламя быстро охватило помещения, над зданием поднялся огромный столб чёрного дыма.

Внутри находились горючие химикаты. На борьбу с огнём направили две сотни пожарных, наземную спецтехнику и авиацию. Спасатели не могли зайти внутрь из-за риска обрушения конструкций.

Очевидцы говорят, что рабочие, а их на смене было около 170-ти, не смогли оперативно покинуть помещения и многим пришлось выпрыгивать из окон.