Гавайи уходят под воду из-за непрекращающихся ливней

Сильные ливни привели к масштабным наводнениям на Гавайях. К северу от столицы штата - города Гонолулу - тысячам жителей рекомендуют перебраться в безопасные места, есть риск обрушения плотины. Власти следят за уровнем воды, столетняя дамба едва сдерживает напор.

Дождь льёт уже неделю, земля не может впитать всю влагу. Вода разлилась на десятки километров. Спасатели на лодках объезжают затопленные дома. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало. По прогнозам синоптиков, солнечной погоды пока не предвидится.