Активность Солнца привела к затяжной магнитной буре на Земле

На Земле началась сильная магнитная буря. По прогнозу, она должна стать самой мощной с начала этого года и продлится почти неделю. Пока её уровень достиг второго из возможных пяти.

Ждали солнечный ветер на несколько дней раньше, но плазма добралась до нашей планеты в первый день астрономической весны. Учёные несколько раз пересчитывали прогноз.

На силу бури влияют сразу несколько факторов, в том числе и корональные дыры на звезде. Они образовались на той стороне Солнца, которая сейчас обращена к нашей планете.

Геомагнитные возмущения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Считается, что в такие дни нужно внимательнее следить за своим здоровьем.