Путин поздравил с Наврузом руководство Ирана

Владимир Путин поздравил с Наврузом верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России пожелал иранскому народу стойкости в преодолении трудностей и заверил, что Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана.

Поздравительные телеграммы также направлены лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

21 марта в некоторых мусульманских странах отмечают Навруз (в переводе с персидского - новый день). Дата связана с днём весеннего равноденствия, когда иранские и тюркские народы встречают новый год по солнечному астрономическому календарю.