Ближневосточный конфликт стал причиной усиливающихся разногласий между США и формальными союзниками Америки в Европе. Резко негативную реакцию Вашингтона вызвал отказ членов НАТО посодействовать Пентагону в снятии блокады с Ормузского пролива. Так, Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс бумажным тигром и предрёк его скорый распад.

Экономические последствия американо-израильской агрессии против Ирана набирают обороты. В служебной записке, которую сегодня разослали сотрудникам крупнейшей американской авиакомпании United Airlines, прогнозы не утешительные. Цены на нефть до конца следующего года ниже 100 долларов за баррель не опустятся. Авиакеросин может подорожать до 175 долларов. С конца февраля цены на него уже выросли вдвое, но в Белом доме стараются не читать плохие новости.

Как бы США не делали хорошую мину, действия их руководства явно говорят об обратном. Министерство энергетики заключило первые контракты на предоставление в заём ещё 45 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Вот только даты начала поставок нет, а выдача займёт около трёх месяцев. Отмена нефтяных санкций против Ирана, которые должны высвободить 140 миллионов баррелей, показывает насколько изначально просчитались американские экономисты.

В Тегеране утверждают, что у них нет нефти на танкерах в море, которую можно было отправить на международные рынки. Но Вашингтон пытается успокоить трейдеров. В самих США бензин уже достиг четырёх долларов за галлон. Это максимум за последние несколько лет.

Многие из сторонников главы Белого дома уже не скрывают, что военная операция ставит под угрозу их шансы на промежуточных выборах. Но назад дороги нет. США рассматривают несколько вариантов развития операции против Ирана, среди прочего предполагая захват портов или нефтяных объектов, но без масштаба. Западная пресса пишет, главной ошибкой Белого дома стало то, что там обратились за помощью к союзникам слишком поздно. Но судя, по заявления европейцев, даже, если бы Вашингтон в известность о своих планах их поставил изначально, ничего бы не изменилось.

Европа и Америка теперь смотрят в разные стороны. Главный дипломат ЕС сравнивает войну с любовной интрижкой. Кайя Каллас сказала, что в неё так же легко вступить, но трудно выйти. Впрочем, это всё, на что способны европейские русофобы. Поэтому там не могут и просчитать последствия отказа от российских энергоресурсов.

Еврокомиссия призывает страны срочно начать восполнять запасы газа во избежание ажиотажа в конце лета. Но восполнять-то их нечем, говорит Орбан. А если киевский режим продолжит атаки на российские энергообъекты, то начнётся мировой энергетический коллапс.