Житель Мордовии оформил более тысячи сим-карт для украинской разведки

ФСБ задержала в Мордовии пособника киевских неонацистов. По заданию кураторов местный предприниматель оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций. Доступ передал украинской стороне для дистанционного мошенничества и подготовки диверсий.

Радикал общался с кураторами через иностранный мессенджер, а деньги ему переводили в криптовалюте. Возбуждено уголовное дело по статье “Госизмена”. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы. Как подчёркивает ФСБ, все лица, оказывающие помощь противнику, понесут неотвратимое наказание.