В Красноярском крае испуганная косуля разбила окно и устроила переполох в многоэтажке

Вернувшись домой, житель города Назарово Красноярского края Владимир Шуйков обнаружил вдребезги разбитое окно на кухне. Испугался, подумал, что воры. Услышав звон стекла и грохот в квартире на первом этаже, соседи сразу вызвали полицию. Но вместо грабителя там обнаружили косулю, которая металась по комнатам в поисках выхода.

Обессилевшее от страха и израненное стеклами животное из квартиры на руках вынесли охотоведы, они отвезли его в ветеринарную клинику. Сейчас косуля на передержке в специализированном приюте, затем её выпустят обратно в лес.

При этом в последнее время этих оленей постоянно встречают и в других городах и посёлках Красноярского края. Например, в автосервис в Ачинске косуля разбила копытами стеклянное крыльцо и убежала. Косули выбегают на дороги и становятся участниками дорожного движения, гуляют по улицам и забредают в огороды.

Такие частые визиты косуль к человеку специалисты объясняют погодными условиями. Зима в Красноярском крае в этом году выдалась особенно снежной. В лесах всё еще лежат высокие сугробы. Животные не могут добраться до травы и в поисках еды выходят к населённым пунктам. Специалисты говорят, что нашествие косуль - явление временное. Как только сугробы начнут таять, животные вернутся в леса.