Собянин рассказал о масштабной реставрации памятников в Москве

Москва сохраняет память о выдающихся исторических деятелях и учёных. За 15 лет в столице отреставрировали более тысячи монументов, архитектурно-художественных надгробий и воинских некрополей.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, специалисты привели в порядок памятники доктору Гаазу в Малом Казённом переулке, учёным Николаю Жуковскому и Константину Циолковскому - основоположникам гидро- и аэродинамики, а также современной космонавтики - на Ленинградском проспекте.

Кроме того, обновлены скульптуры "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке и "Рабочий" в сквере у метро "Пролетарская". В этом году специалисты приведут в порядок еще около десяти памятников.