В Москву на "Инклюзивные старты" приехали дети из регионов

Почти полторы сотни юных спортсменов с особенностями интеллектуального развития приняли участие в турнире по плаванию в рамках Специальной олимпиады в Москве. Соревнования приурочены ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, он отмечается сегодня.

"Инклюзивные старты" объединили упорных и целеустремленных детей из двух десятков регионов страны. В группе поддержки - тренеры, родители, наставники и волонтеры, а также прославленные российские атлеты - чемпионы и призёры Олимпийских игр и мировых первенств, которые присоединились к участникам состязаний в смешанной эстафете.