США и Израиль нанесли удар по ключевому ядерному объекту Ирана

США и Израиль нанесли удар по ключевому иранскому атомному объекту, расположенному в окрестностях города Натанз. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным с места удара, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. Замеры проводила Организация по ядерной энергетике Ирана. Там отметили, что жизням и здоровью жителей прилегающих районов ничего не угрожает.

В тридцати километрах к северу от Натанза находится горно-обогатительный комбинат, являющийся важнейшим элементом иранской ядерной программы. На заводе с помощью расположенных под землёй центрифуг происходит обогащение урана.