Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву

С начала суток 21 марта в Московском регионе сбит 31 вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным Минобороны, минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 283 украинских беспилотника. Атаке подверглись 15 регионов.

В Саратовской области во время атаки БПЛА повреждены инфраструктурные объекты и жилые дома. В Уфе пострадали два человека на стройке жилого дома.

Из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Волгограда, Пскова, Ижевска, Уфы, Бугульмы, Казани, Нижнекамска.