Жители Центральной России увидели полярное сияние

Необычно яркое северное сияние могли наблюдать сегодня жители России. Небо окрасилось разными цветами даже в тех широтах, для которых это явление не характерно. Зрелищем любовались в Московской, Смоленской и Владимирской областях.

Природное светопреставление - это результат мощной магнитной бури. Она может войти в число сильнейших в этом году. Геомагнитное возмущение уже достигло высокого уровня. Пик космического шторма, по прогнозам ученых, придётся на сегодня.

На Земле могут возникнуть проблемы в работе энергосистем, перебои со спутниковой навигацией и радиосвязью. Метеозависимым нужно особенно внимательно отнестись к своему самочувствию.