Московская пенсионерка отдала мошенникам 18 миллионов рублей за замену двери

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 18 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, 75-летней женщине позвонили от имени управляющей компании и проинформировали о замене дверей и ключей от домофона.

Будущую жертву убедили в том, что она должна продиктовать номер из смс. После этого москвичке позвонил уже специалист финансовой структуры, он сообщил ей о взломе её аккаунта на портале госуслуг.

Испугавшись того, что пенсионерку накажут за мнимый перевод денег на противоправные действия, женщина сняла все свои средства с банковских счетов и передала их для перевода на безопасный счёт приехавшему курьеру.