Мошенники атакуют геймеров в Telegram

Мошенники начали обманывать геймеров через аутентификацию в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в МВД России.

Аферисты присылают пользователям онлайн-игр сообщения от лица администраторов сервиса, в которых убеждают пройти аутентификацию в качестве игрока. Геймеру приходит ссылка для видеосвязи с фейковым администратором.

Жертва входит в контакт с преступником, который просит включить экран. Далее игроку приходит смс с контрольными цифрами для списания денег со счёта.

Ведомство призывает не показывать никому банковские приложения, реквизиты для входа в них и смс с кодами.