"Ростелеком" и Минцифры опровергли слухи об ограничениях домашнего интернета в Москве

Крупнейший московский провайдер "Ростелеком" опроверг информацию о введении "белых списков" на домашний интернет в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Никаких ограничений в Сети не планируется, заверили в "Ростелекоме".

В Минцифры также назвали фейком слухи о введении "белых списков" для домашнего интернета. В ведомстве подчеркнули: отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не используются при запуске беспилотников.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве внедряют систему "белых списков" такую же, как и в мобильной сети.

"Белый список" сайтов представляет собой перечень интернет-ресурсов, трафик к которым не ограничивается при временных технических ограничениях мобильной связи. В списке есть приложения крупных банков, маркетплейсов, портал госуслуг, сервисы вызова такси и заказа продуктов.

Список до сих пор пополняется, он не окончательный. Ознакомится с ним можно, в частности, на сайте РИА Новости.