У студентов Президентской академии в Нагатино-Садовниках появится спорткластер

У студентов Президентской академии появятся спорткластер и удобный пешеходный маршрут до корпуса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Спорткомплекс будет включать в себя корт для сквоша, два тренажёрных зала, раздевалки и душевые. Ещё на его крыше установят экран, на котором будут транслироваться спортивные матчи.

Рядом появится новый каток с трибунами, который летом сможет трансформироваться в площадку для игры в теннис и волейбол, отметил мэр.

Для студентов создадут комфортный пешеходный маршрут от станции метро "Коломенская" до учебного корпуса на улице Садовники.