Грамотно организовал оборону: подвиг рядового Борового

Рядовой Иван Боровой вместе со своим подразделением успешно отразил атаку боевиков, которые попытались вернуть утраченные позиции и применили ударные беспилотники. Иван грамотно организовал оборону, а наши штурмовики уничтожили два дрона и живую силу ВСУ без потерь среди личного состава.

Рядовой Олег Шевченко вместе со своей группой оборонял позиции и подвергся атаке вражеских ударных беспилотников. Один военнослужащий получил ранение. Рискуя жизнью, Олег эвакуировал пострадавшего в безопасное место и оказал ему первую помощь. Жизнь нашего бойца была спасена.