Российские штурмовые группы и тяжёлая техника стремительно продвигаются к Славянску - одному из ключевых узлов обороны и логистики неонацистов в ДНР. При поддержке авиации удалось закрепиться на востоке от города.

Вертолёты Ми-28 фиксируют всё, что происходит на земле. Поражают укрепления и подавляют противника огнём. Также в воздухе - наши беспилотники. Операторы выявляют вражеские дроны и успешно сбивают их. На Запорожском участке ликвидируют замаскированные позиции, блиндажи и другие фортификации.

ВСУ использовали лесные массивы для накопления сил и подготовки диверсий. Устанавливали антенны и вышки связи, в том числе для управления беспилотниками. После серии ударов большая часть вражеской аппаратуры выведена из строя.

В одном из тыловых районов зоны СВО состоялась церемония награждения военнослужащих. За самоотверженность и героизм им вручили медали “Суворова”, “Жукова”, “Луки Крымского”, и “За храбрость II степени”.