Десятки человек ранены при обстреле двух израильских городов

Американо-израильские силы и Иран продолжают обмен ударами. За минувшие сутки атакам коалиции подверглись десятки военных и гражданских объектов исламской республики. В ответ КСИР провёл новую волну ударов по территории Израиля. Взрывы раздались в городах Арад и Димона. Сообщается о нескольких десятков пострадавших.

Ракета падает прямо посреди жилого квартала в центре Тегерана. Это авиация США нанесла очередной удар. На асфальте - тела мирных жителей. Рядом нет военных объектов или заводов. Но американцы бьют без разбора. В Ахвазе удар пришёлся по госпиталю, разрушены палаты отделения интенсивной терапии и реанимации.

США активно используют стратегические бомбардировщики В-52. Один борт был замечен во время взлета с аэродрома ВВС Великобритании "Фэйрфорд". Судя по всему, Соединённое Королевство всё-таки разрешило использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану, хотя ещё несколько недель назад Лондон наотрез отказывался помогать США из-за нежелания нарушать международное право.

Иран тут же показал, что своим оружием может дотянуться даже до тех баз, которые расположены за пределами региона. Ракеты долетели до военного аэродрома на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Оттуда тоже взлетает американская авиация. Это четыре тысячи километров от Ирана. Снаряды, конечно, удалось сбить, но главное - психологический эффект. Те, кто хочет присоединиться к американо-израильской коалиции, явно уже задумались - а стоит ли?

Досталось Израилю. В Иерусалиме упали обломки иранской ракеты. Повреждена часть древней стены. Но куда более серьёзный удар нанесён по городу Димона. Тяжёлая баллистическая ракета упала недалеко от центра ядерных исследований. По одной из версий, там же находится и производство ядерного оружия. И вот еще один болезненный удар - на этот раз по репутации израильской армии. Иранская ПВО сбила истребитель F-16. На счету Корпуса стражей исламской революции уже три уничтоженных самолёта этого типа.

ЦАХАЛ отвечает мощными ударами по иранской военной и нефтепромышленной инфраструктуре. Атакованы города Керманшах, Рамсар и провинция Исфахан. Ракета попала по комплексу обогащения урана в Натанзе. В МИД России назвали такие действия бесцеремонным нарушением международного права. Ведь последствия могут быть катастрофическими.