ЦРУ пытается обнаружить следы нового верховного лидера Ирана

Израильская и американская разведслужбы пытаются обнаружить следы нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который не появляется на публике с первого дня войны и никак не подтверждает свою дееспособность. Согласно данным разведки, которые просочились в прессу, новый иранский аятолла жив, но признаков его участия в управлении страной пока нет.

Как пишет издание Axios, вопрос о тайне отсутствия иранского лидера несколько раз поднимался на специальных брифингах представителей разведслужб для президента США Дональда Трампа. Его команда по национальной безопасности все ещё пытается выяснить, кто на самом деле так успешно управляет Ираном.

Отец Моджтабы Хаменеи – Али Хаменеи - был убит в результате американских и израильских ударов по Тегерану 28 февраля. 8 марта Совет экспертов Ирана назначил сына Хаменеи Моджтабу новым верховным лидером. Дональд Трамп тогда поспешил заявить, что новый лидер Ирана не продержится долго без одобрения Вашингтона.