Путин обсудил с Лукашенко совместные проекты

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Подробности сообщил белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

Президенты России и Беларуси говорили о сотрудничестве Москвы и Минска в торгово-экономической и инвестиционной сферах, обсудили реализацию совместных проектов.

Особый акцент Путин и Лукашенко сделали на необходимости скорейшей реализации договорённостей, достигнутых в прошлом месяце на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Ещё речь шла о международной повестке и ситуации в регионе.