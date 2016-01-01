Трамп неадекватно отреагировал на смерть спецпрокурора Мюллера

Дональд Трамп порадовался смерти бывшего главы ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера. Несколько лет назад Мюллер вёл расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, когда Москва якобы пыталась помочь Трампу победить Хилари Клинтон.

"Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Роберт Мюллер умер сегодня. Ему был 81 год. Причина смерти пока не называется, но известно, что Мюллер в последние годы страдал от болезни Паркинсона.