Иран зеркально ответил на удар по своему ядерному центру

Иран нанёс ракетный удар по израильскому ядерному объекту в Димоне в ответ на атаку на свой ядерный объект в Натанзе. Местные СМИ сообщают о десятках раненых, среди которых есть ребёнок.

По данным Ynet, из-за удара Ирана в Димоне произошло 12 дорожных аварий. Воздушная тревога объявлена в Йерухаме, нескольких населенных пунктах района Арава.

Также сообщается о серии ударов в направлении пустыни Негев, где расположен Центр ядерных исследований Израиля. В регионе уже седьмой раз за сутки звучит воздушная тревога.

Ранее сегодня США и Израиль нанесли удар по ключевому иранскому атомному объекту, расположенному в окрестностях города Натанз. По данным с места удара, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. Замеры проводила Организация по ядерной энергетике Ирана. Позже с аналогичным заявлением выступили в МАГАТЭ.