США могут уничтожить электростанции Ирана, заявил Трамп

США уничтожат электростанции Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов, заявил 22 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Если Иран не откроет полностью и без угрозы Ормузский пролив в течение 48 часов с настоящего момента, США нанесут удары и уничтожат различные электростанции в нем, начиная с крупнейшей", — написал он в Truth Social.

При этом Тегеран поразит все объекты энергетической и информационной инфраструктуры, принадлежащие США в регионе, если инфраструктура топливно-энергетического комплекса Ирана будет атакована. Об этом заявили в Центральном штабе иранского военного командования "Хатам аль-Анбия", передаёт агентство IRIB.

"Их руководства больше нет, их ВМС и ВВС мертвы, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку", — отметил Трамп.