Украина и США продолжат переговоры сегодня

США и Украина продолжат сегодня, 22 марта, переговоры по урегулированию конфликта, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня... Команды продолжат общаться и завтра", заявил Зеленский в своих соцсетях.

Вчера представители Киева и Вашингтона встретились в Майами. Зеленский отметил, что сегодня украинская делегация хочет получить более четкие даты предстоящей трехсторонней встречи с США и Россией.

Кроме того, глава киевского режима опасается, что Вашингтон снимет санкции с России.

По словам Зеленского, с американской стороны присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.