В Белом доме обсуждают возможность мирных переговоров с Ираном, сообщает Axios. По данным источников издания, исламская республика заинтересована в урегулировании конфликта, но выдвигает жесткие условия.

"Спустя три недели после начала войны администрация [президента США Дональда] Трампа начала предварительное обсуждение следующего этапа, а также того, как могут выглядеть переговоры о мире с Ираном", — пишет Axios.

В переговорах будут участвовать Уиткофф и Кушнер, отмечает портал. При этом в последние дни не было прямых контактов между США и Ираном, хотя Египет, Катар и Соединенное Королевство передавали сообщения между двумя сторонами, следует из материала.

"Боевые действия будут продолжаться еще две или три недели. В то же время советники хотят начать подготовку к дипломатической работе", — приводит издание слова источников.