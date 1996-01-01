Президент США Дональд Трамп пригрозил ликвидировать все электростанции Ирана, если республика не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ на это Тегеран пообещал уничтожить американскую энергетическую инфраструктуру в ближневосточном регионе. Такие заявления звучат на фоне топливного кризиса, который набирает обороты. По данным экспертов, перебои в поставках энергоносителей из-за агрессии США и Израиля против Ирана могут растянуться на годы.

Не успел Минфин США снять санкции с иранской нефти, как Тегеран начал загрузку двух сверхкрупных нефтяных танкеров на острове Харг - главном экспортном терминале страны. По данным сервиса отслеживания судов, речь идёт о грузовозах, которые смогут перевезти около двух миллионов баррелей нефти. По текущим ценам - это свыше 400 миллионов долларов.

В Вашингтоне заявляют: решение вынужденное. Только так можно сдержать рост цен на чёрное золото и хоть как-то стабилизировать рынки. Ситуация беспрецедентная, США закупили иранскую нефть впервые с 1996 года. Да ещё и в разгар войны с исламской республикой.

Издания Axios уверено: последствия войны с Ираном мировая экономика будет ощущать ещё не один год. Уже потеряно до 17% газовых мощностей, под угрозой поставки удобрения и производство чипов. Экономисты прогнозируют рост инфляции. Оперативно устранить нанесённый инфраструктуре ущерб и наладить логистику не удастся даже при быстром завершение конфликта. Катастрофическая ситуация - с топливом. Уже через несколько недель мир может столкнуться с жёстким дефицитом.

Из-за проблем с поставками с Ближнего Востока Евросоюз может даже пойти на крайние меры - отложить отказ от нефти из России. Европейские страны, когда согласовывали запрет, рассчитывали, что энергоресурсы из США и Катара легко заменят российские. Теперь же сидят без топлива.

Голос подаёт Украина: гипотетический возврат к нефти и газу из России Киев расценит как личное оскорбление. Недаром все силы брошены на блокировку трубопровода "Дружба". Бьют и по единственной газотранспортной системе, ведущей в Европу - "Турецкому потоку". В Венгрии уже предупредили: если Зеленский и его свита будет и дальше продолжать пакостить европейцам - Будапешт сделает всё, чтобы признать киевский режим террористическим.

Венграм вторит и Словакия. Премьер Роберт Фицо заявил: Европа рискует остаться с пустыми заправками, если продолжит отказываться от российской нефти. Фицо допустил: если Украина продолжит свой нефтяной шантаж, в будущем Словакия присоединится к Венгрии и тоже заблокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро. И тогда Киеву будет уже не до смеха.