"Прогресс" доставит на МКС уникальный телескоп для наблюдений за Солнцем

На космодроме "Байконур" всё готово к запуску грузового корабля "Прогресс МС-33". Ракета-носитель "Союз" уже установлена на стартовом столе. На орбиту она отправится сегодня, старт запланирован на 15 часов по московскому времени.

На борту "Прогресса" находится более двух с половиной тонн груза - продовольствие, кислород, научная аппаратура. Около трети занимает топливо для дозаправки Международной космической станции.

В багаже есть и уникальный радиотелескоп для наблюдения за Солнцем. С его помощью учёные смогут приоткрыть тайну зарождения вспышек на звезде. Установят прибор российские космонавты во время одного из выходов в открытый космос.