Куба снова погрузилась во тьму

Второй раз за неделю Куба полностью погрузилась во тьму. Снова вышла из строя вся энергосистема республики. А всего за март блэкауты в стране случались трижды.

Всё это происходит на фоне нефтяной блокады острова - поставки срывают США. Горючее из-за рубежа Куба не получает с начала этого года. При этом, как пишут американские газеты, Вашингтон направил в Гавану запрос на ввоз дизельного топлива специально для нужд американского посольства.

Сейчас дипломаты на острове пользуются генераторами. Власти республики отказали Штатам и назвали подобное обращение попросту неприличным.