"Железный купол" не справляется: Иран успешно атакует Израиль

Этой ночью Израиль совершил очередной авианалёт на Тегеран. Иран в ответ бомбит еврейское государство. В Тель-Авиве воют сирены и слышны взрывы. Аэропорт "Бен-Гурион" успешно атакован с помощью беспилотников. Растёт число пострадавших в результате удара по двум израильским городам, которые находятся недалеко от главного центра ядерных исследований. В ЦАХАЛ признали, что хвалёная система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась.

Вряд ли когда жители израильского города Димона думали, что на их дома будут падать ракеты. Вокруг – три пояса систем ПВО. Израильские и американские Arrow, Patriot, и THAAD. Но этой ночью все они оказались бесполезны.

Такой пощёчины Израиль не получал ещё никогда. Иран нанёс по еврейскому государству самый массированный удар с начала войны на Ближнем Востоке. Димона - это не просто город в пустыне, там расположен главный центр ядерных исследований. Именно там идут разработки для ядерной энергетики и производят оружейный плутоний.

Несколько мощных взрывов прогремело и в центре города Арад. И вновь израильская ПВО оказалась беспомощна. Иранские ракеты с боеголовками в 450 килограммов упали в квартале, где живут ортодоксальные евреи. Как минимум, семь домов повреждены и разрушены, ранены более ста человек.

Взаимные обстрелы Ирана и Израиля, становятся все менее избирательными. И всё чаще авиабомбы и ракеты прилетают в гражданские объекты. На компьютерной карте военные Израиля показывают и объекты ядерной программы Ирана - лабораторию университета "Малек Аштар" в горах. Якобы, там иранские учёные создавали компоненты для оружия массового поражения. Её тоже бомбили. И власти еврейского государства говорят, что налётов станет ещё больше.