Американские налогоплательщики потеряли 27 миллиардов долларов на иранской авантюре Белого дома - примерно по миллиарду за каждый день агрессии. Онлайн-счётчик в режиме реального времени подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Однако, эти инвестиции в войну пока не привели к желаемому результату.

Последние заявления Белого дома - хаотичные и противоречивые. Утром открестились от Ормузского пролива. Штатам он не нужен, пусть разбираются те, кто пользуются. Днем - аутотренинг с мантрами о том, что в какой-то момент пролив откроется сам. А вечером 21 марта уже и ключ нашелся: 48-часовой ультиматум. Дональд Трамп пообещал уничтожить энергосистему Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив.

Тегеран в ответ пригрозил нанести удар по всем энергетическим и информационным объектам, по технологическим центрам и опреснительным установкам, которые принадлежат США в регионе. Готовность, а, главное, возможность бить зеркально, исламская республика демонстрировала не раз. Причём, за неспровоцированную агрессию против Ирана отвечают и ближневосточные союзники Штатов, которые сдали свои территории в аренду под военные базы.

Панику в западных медиа вызвала информация о том, что Иран впервые запустил две баллистические ракеты по совместной американо-британской базе Диего-Гарсия, расположенной на острове в Индийском океане за четыре тысячи километров от Тегерана. Пришло осознание того, что и Европа в зоне досягаемости.