Собянин рассказал о реставрации памятников истории и культуры

О грандиозных планах по реставрации столичных памятников истории и культуры в этом году рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Масштабные работы пройдут на Центральном московском ипподроме.

Специалисты восстановят исторический облик главного корпуса и знаменитые пилоны ворот с конными скульптурами. Обновят основную трибуну, в результате она сможет вмещать вдвое больше зрителей.

В настоящее время продолжается реставрация Политехнического музея, Центрального телеграфа на Тверской, палат XVII века на Пречистенке, жилого дома Мальцевых на Большой Якиманке. Работы идут и на ВДНХ, а также в нескольких усадебных комплексах, в том числе Кузьминки, Коломенское, Виноградово.