Занятия, на которых всегда интересно. В школах Владивостока набирают популярность курсы по управлению беспилотниками. Проект охватил 13 учебных заведений города, в нем участвуют более полутора тысяч ребят. В их распоряжении - дроны разных размеров, пульты, симуляторы и специальные площадки для отработки навыков пилотирования.

По словам педагогов, главная цель - не просто научить управлять техникой, а развить инженерное мышление и интерес к технологиям. Один раз в неделю ученики изучают основы управления дроном. Воздушное судно, хоть и тренировочное, но разогнаться может прилично - до сорока километров в час. Поэтому начинают полёты в специальном большом кубе. Для безопасности.

Беспилотники школьники изучают, что называется со всех сторон. Узнают историю этих воздушных судов, разнообразие их применения в жизни. Затем учатся собирать, программировать и только потом приступают к практике.

За полученные навыки управления беспилотником школьники получают реальные оценки в журнал. Кроме того, ученики и преподаватели готовятся к большим соревнованиям, которые будут проводиться между школами.