Телескоп "Хаббл" впервые снял распад кометы

Редчайшее космическое событие удалось увидеть и снять астрофизикам. В объектив телескопа "Хаббл" случайно попала комета в момент гибели. Поначалу учёные не поверили своим глазам. Многие годы они стремились подгадать момент, чтобы зафиксировать на видео процесс распада небесного тела. Но предсказать такие явления невозможно, поэтому все попытки проваливались.

Это была случайность. Та самая, которая в астрофизике происходит раз в тысячелетие. Космический телескоп "Хаббл" наводили совсем на другую цель, но технические ограничения в последний момент заставили учёных лихорадочно всматриваться в яркую вспышку на бескрайних просторах Вселенной. Это была комета с незаурядным называнием K1 - обычного странника из облака Оорта. И ровно в тот момент, когда телескоп сфокусировался, комета начала умирать.

Уже никуда не спеша рассматривая снимки на следующий день, профессор физики Обернского университета Джон Нунан заметил – у кометы не одно, а четыре ядра. Каждое обзавелось собственной комой - туманным саваном из газа и пыли. Гибель кометы - событие скоротечное, и поймать его в объектив почти невозможно. Но чем больше данных получали исследователи, тем загадочнее становилась история.

Космическое тело разлетелось на куски, обнажив нетронутый лед. По всем законам физики, она должна была мгновенно вспыхнуть, отражая солнечный свет. Однако наземные телескопы зафиксировали всплеск яркости только спустя несколько дней. И тут родилось сразу две гипотезы - либо после раскола лёд покрылся слоем пыли, и солнечному ветру понадобилось время, чтобы сдуть этот защитный экран; либо тепло, проникнув в недра, накопило критическое давление, и пылевой кокон был выброшен наружу только спустя некоторое время.

Но главная сенсация даже не в уникальных кадрах катастрофы. Комету уничтожили солнечные лучи. И это позволило заглянуть в её нутро - туда, где миллиарды лет хранилось первозданное вещество, нетронутое с момента образования Солнечной системы. Предварительные данные показывают - K1 бедна углеродом, её химический состав не похож на большинство изученных собратьев.

"Хаббл" уже передал спектрограммы. Теперь учёным предстоит расшифровать этот космический манускрипт - древнюю запись, которую комета хранила четыре с половиной миллиарда лет. И которую она раскрыла только в момент собственной гибели.