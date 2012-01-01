"Вылечить нельзя": ребенок онкобольной Маргариты Симоньян борется с тяжелой болезнью

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в прошлом году столкнулась с чередой испытаний. Вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна у нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

На этом беды Симоньян не заканчиваются. Когда Кеосаян был в коме, журналистка узнала, что один из их детей тяжело болен.

"Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить", — призналась главный редактор телеканала RT в беседе с Борисом Корчевниковым.

Маргарите очень тяжело вспоминать то время. Она разрывалась между ребенком и мужем. "Я про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает... Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним", — отметила Симоньян.

Рассказала журналистка и о том, что сейчас происходит у нее дома. Оказывается, дети не знают, что у нее рак. "Хорошо, что я им не разрешаю смотреть телевизор, они эту программу не посмотрят, они не знают", — пояснила Маргарита.

Напомним, Симоньян и Кеосаян жили вместе с 2012 года. В августе 2013 году у пары появился первенец — дочь Марьяна, в сентябре 2014-го — сын Баграт, а в октября 2019 года — дочь Маро. Четыре года назад Симоньян и Кеосаян официально зарегистрировали отношения.