Дыхание истории: чем живёт московский район Якиманка

Название этого района происходит от располагавшейся здесь в XV веке церкви Иоакима и Анны. По соседству с ней было популярное место расправы над мятежниками. В 1775 году тут казнили Емельяна Пугачёва. Сейчас это самый центр столицы со множеством достопримечательностей разных эпох. Среди них и Дом на набережной, и культурный центр ГЭС-2.

Всё это о районе Якиманка. На его улицах запросто можно встретить певца Дмитрия Колдуна. Люди его узнают - следуют разговоры, объятия и спонтанные фотосессии. Артист часто приезжает в исторический центр Москвы. Именно в столице в начале двухтысячных началась его музыкальная карьера и были написаны лучшие песни.

Свои хиты певец записывает в студии, которая находится в знаменитом Доме на набережной. За почти вековую историю он успел побыть и символом роскоши, и одним из самых загадочных зданий Москвы. Комплекс возводили для новой советской элиты - высших чиновников, военных, учёных и деятелей культуры. Когда его сдали в 1931 году, Москва ахнула: здание достигало почти 50 метров в высоту, и ещё более 20 лет оставалось самым высоким жилым домом в столице.

Восемь корпусов здания стали настоящим автономным городом. Жильцам можно было не выходить на улицу месяцами. Внутри работали почта, телеграф, сберкасса, поликлиника, детский сад, прачечная, магазин, спортзал. А самое главное - был даже свой новомодный кинозал. "Ударник" - первый в СССР специально спроектированный звуковой кинотеатр. Здание было уникальным, со ступенчатой раздвижной крышей. По задумке архитектора Бориса Иофана, это позволило бы смотреть картины на открытом воздухе. Сейчас "Ударник" находится на реставрации, во время которой планируется восстановить легендарный механизм.

Якиманку часто называют тихим центром Москвы - здесь много исторических особняков, а треть района занимают зелёные зоны. Скоро здесь появится ещё один прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки - под Малым Каменным мостом возводится пешеходный мост по редкой для столицы технологии строительства с воды. Для этого развёрнута целая флотилия - баржи, плавучий кран и буксиры.

По новому пешеходному пространству можно будет пройти от Воробьёвых гор до острова Балчуг, не пересекая проезжую часть. Остров – рукотворный, он появился в конце XVIII века, когда во время весеннего половодья Москва-река вышла из берегов. Было приятно решение прорыть обводной канал по старому руслу. Так рядом с Кремлем появился остров, который в народе стали называть Балчугом.

В прошлом году было модернизировано трамвайное депо имени Апакова. Именно сюда в 50-х пришли первые чехословацкие "Татры", а потом и современные российские вагоны. После реконструкции мощности выросли более чем в два раза. Теперь депо может принимать на ремонт 13 вагонов одновременно.

А ещё в районе уже больше года работает один из шести столичных флагманских центров экстренной помощи на базе больницы имени Пирогова. Здесь всё подчинено самым современным стандартам: система "триаж" мгновенно определяет критичность состояния. Самых тяжёлых пациентов из машины скорой помощи доставляют сразу в противошоковый зал или гибридную операционную, где уже готовы работать специалисты разного профиля. Главный принцип - минимум перемещений.