Российская армия освободила Потаповку в Сумской области

Бойцы группировки войск "Север" освободили Потаповку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым военными, местам подготовки и запуска беспилотников. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 215 человек.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника противника.