К МКС отправился грузовик "Прогресс" с уникальным телескопом

С космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с грузовым кораблём "Прогресс МС-33". Он выведен на орбиту, через двое суток грузовик состыкуется с МКС. На борту "Прогресса" находится уникальный радиотелескоп для наблюдения за Солнцем, сообщает ТАСС.

С его помощью учёные смогут приоткрыть тайну зарождения вспышек на звезде. Установят телескоп российские космонавты во время очередного выхода в открытый космос.

Ещё корабль доставит на орбиту продукты, кислород, научную аппаратуру, топливо для дозаправки Международной космической станции.