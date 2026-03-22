Россия может применить к украинским спецслужбам специфические меры воздействия. Этого не исключил глава ФСБ Александр Бортников.

"Если говорить о конфронтации "око за око, глаз за глаз", это вопрос очень профессиональный с точки зрения того, чтобы получить необходимый объём информации и принять соответствующие меры воздействия", - сказал он в интервью "Российской газете". Что это за меры, Бортников, по понятным соображениям, не сообщил.

По его мнению, России противостоят спецслужбы Украины и их зарубежные кукловоды из Лондона. Они потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности.

Но Москва может привести в чувства спецслужбы Украины. Об этом Бортников уже сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он отметил, что Россию постоянно провоцируют на определённые действия.