В Подмосковье почтили память жертв теракта в "Крокусе"

Сегодня - два года со дня теракта в "Крокус сити холле". В Подмосковье вспоминали жертв чудовищных событий. Люди несли цветы и свечи к мемориалу в Красногорске. В результате одного из самых страшных нападений в истории России погибли 149 человек. Травмы и ранения получили 609 человек.

Атака была спланирована в интересах Украины с целью дестабилизации ситуации в России. 19-ти фигурантам уголовного дела уже вынесены приговоры. Четверо непосредственных исполнителей получили пожизненные сроки. Их пособники, готовившие оружие и продавшие им машину, от 19 лет до пожизненного заключения.

Следствие продолжается. Шесть соучастников теракта арестованы заочно и объявлены в розыск.