Россиян предупредили о крупных штрафах за кормление голубей

Россиян могут оштрафовать за кормление голубей у дома. Об этом предупредила юрист Ольга Ошкина.

В интервью РИА Новости она рассказала, что за кормление голубей у дома грозит штраф до трёх тысяч рублей. По словам Ошкиной, массовое скопление птиц может нарушать санитарные требования, повышать риски распространения инфекций, загрязнять территорию и привлекать грызунов. Ещё птицы портят машины, царапая лакокрасочное покрытие; лавочки и детские площадки.

Все эти нарушения укладываются в статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды". Физические лица могут заплатить за нарушение штраф до трёх тысяч рублей, при повторном нарушении придётся раскошелиться на пять тысяч.