Больная раком Лерчек уехала из больницы в важный день: вот что произошло

У блогера Валерии Чекалиной в феврале сразу после четвертых родов выявили рак желудка. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

13 марта Валерия начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Блогер старается не падать духом. Сил для борьбы ей придало решение суда, который отменил домашний арест, позволив Чекалиной лечиться и навещать детей.

22 марта Лерчек покинула больницу. Несмотря на тяжелое состояние, Валерия решила вернуться домой, чтобы отпраздновать день рождения сына Левы, которому исполнилось четыре года. Об этом рассказал жених Чекалиной. Луис разместил на своей странице в соцсети трогательное фото, на котором Лерчек позировала со своими четырьмя детьми.

Праздник прошел в кругу семьи. Мальчику вручили шикарный торт с роботами. Но главное для Льва в тот день было видеть маму. Лерчек ради детей старалась держаться и улыбаться.

В одном из последних интервью Сквиччиарини говорил, что блогер плохо себя чувствует, практически ничего не ест и не может ходить без посторонней помощи. Однако на снимке, что опубликовал Луис, Лерчек стоит и нежно приобнимает детей. Чекалина выглядит счастливой в кругу семьи.