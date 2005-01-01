Вот почему Карл III не пытается спасти попавшего в неприятности брата: никогда не простит то, что Эндрю сделал Камилле

Брата короля Карла III Эндрю арестовали 19 февраля в его 66-й день рождения. Экс-принца подозревают в злоупотреблении служебным положением и изнасиловании. После публикации файлов Джеффри Эпштейна вскрылось, что он вел незаконную деятельность.

На фоне ареста брата Карл III выступил с обращением к нации. Король сообщил, что полиция получит его "полную и искреннюю поддержку и сотрудничество". Прикрывать родственника монарх не стал, что многих шокировало. Но оказывается, между сыновьями Елизаветы II давний конфликт.

Королевский биограф Анджела Левин рассказала, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор пытался добиться отмены свадьбы короля Карла III и Камиллы Паркер-Боулз. Первая и единственная любовь британского монарха считала, что Эндрю мог бы сделать больше, чтобы поддержать её отношения с Карлом в период, когда общество было резко настроено против их союза после смерти принцессы Дианы.

Но Эндрю и не собирался помогать брату. Напротив, он дошёл до того, что пытался убедить Елизавету II отменить свадьбу пары. Несмотря на все препятствия, Карл и Камилла поженились в Виндзоре 9 апреля 2005 года.

"Поведение Эндрю стало очень негативным и крайне неприятным, когда он не получил желаемого", — заявил один из служащих дворца.

Брат Карла III считал Камиллу недостаточно аристократичной и недостойной доверия. Инсайдер также поделился, что Эндрю был "очень ядовитым, злобным, недоброжелательным и крайне неприятным по отношению к Камилле", добавив, что его враждебность, вероятно, так и не была полностью забыта.

Камилла знала, что Эндрю не поддержал ни её, ни Карла в тот момент, когда им особенно требовалась любая помощь в борьбе за признание их отношений после смерти Дианы. "Я бы даже сказал, что он был глубоко неполезен, тогда как поддержка значила бы для неё и принца очень многое", — заключил инсайдер.