В Москве наградили лучших педагогов колледжей. Имена победителей столичного этапа конкурса "Мастер года" назвал Сергей Собянин.

Абсолютным победителем стала Анастасия Максимова из Московского педагогического колледжа. Она представит столицу в финале конкурса осенью этого года.

Первые места заняли Александр Попов из политехнического колледжа имени Овчинникова, Константин Арутюнов из колледжа сферы услуг №10, Никита Беляев из Московского технологического колледжа имени Лихачёва, Дмитрий Белобородов из медицинского колледжа №1, Анна Старкова из колледжа современных технологий имени Панова, Максим Прохоров из колледжа Московского транспорта, Эдуард Метёлкин из технологического колледжа №21.

Мэр поздравил лучших педагогов и пожелал им новых профессиональных достижений.