Дональд Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом Америки. По всей видимости, президент обиделся на лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, который заявил, что Трамп не запрашивал у Конгресса разрешения на удары по Ирану.

Объявляя о своём новом враге, Трамп заодно объявил и о полной победе над Ираном, что вызвало большие сомнения у наблюдателей. "Теперь, после гибели Ирана величайшим врагом Америки является крайне левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!" - написал глава Белого дома в Truth Social.

До этого Трамп примерял на себя лавры миротворца. Президент хвастался, что он лично остановил восемь войн.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.