Роскосмос сообщил о неполадках на "Прогрессе"

На запущенном сегодня с космодрома "Байконур" грузовом корабле "Прогресс МС-33" не раскрылась одна из антенн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

Из-за этой неполадки космонавтам придётся проводить стыковку грузовика с МКС в ручном режиме. Стыковка намечена на 24 марта.

Через несколько часов после старта "Прогресса" NASA сообщило о неполадке при развертывании антенны. В российской госкорпорации подтвердили этот факт.

На борту "Прогресса" находится уникальный радиотелескоп для наблюдения за Солнцем, продукты, кислород, научная аппаратура, топливо для дозаправки Международной космической станции.