Александр Овечкин забросил тысячную шайбу

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил тысячный гол в карьере. Он стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, кто достиг этой отметки.

Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата против "Колорадо". Теперь на его счету 923 гола в "регулярках" и 77 - в плей-офф. Рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф удерживает канадский форвард Уэйн Гретцки, у него их 1 016. Овечкин остаётся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, Гретцки - в плей-офф НХЛ, сообщает ТАСС.

В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли. Сорокалетний хоккеист выступает за этот клуб с 2005 года.