ВСУ атаковали губернатора Белгородской области

Спецназ Росгвардии 22 марта уничтожил украинский БПЛА, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Это произошло во время встречи губернатора с жителями, сообщает ведомство.

Сотрудники спецназа Росгвардии незамедлительно открыли огонь из стрелкового оружия. Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня в ходе рабочей поездки губернатора Белгородской области в село Смородино Грайворонского округа, где вчера после ударов ВСУ погибли четыре человека и на сегодня продолжается разбор завалов, один из беспилотников совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями. Сотрудники спецназа Росгвардии незамедлительно открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА", — говорится в сообщении ведомства.