Один человек погиб в результате пожара в центре Москвы, сообщили в МЧС

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате пожара в центре Москвы, сообщили 23 марта в МЧС. При этом больше 20 человек спасено при тушении возгорания в жилом доме на Николоямской улице, добавили в министерстве.

"Один человек погиб, еще пять пострадали. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, в том числе 5 детей", — говорится в сообщении МЧС.

Позже в оперативных службах сообщили о локализации пожара.

До трех увеличилось количество погибших при пожаре на Николоямской улице, сообщили спустя время ТАСС в оперативных службах.