Часть американских военных разочарована нападением на Иран, сообщает Huffpost

Часть американских военных разочарована нападением на Иран, сообщает издание Huffpost со ссылкой на источники.

"Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками", — цитирует источник СМИ военных.

Источники рассказали изданию, что в первую очередь военнослужащие недовольны отсутствием четких аргументов, которые оправдывают операцию против исламской республики. 

Huffpost отмечает, что падение духа военных может "сделать успех кампании менее вероятным".

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.